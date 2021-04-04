Ürdün'de Kral Abdullah kendisini devirme hazırlığı yapan üvey kardeşini 20 kişiyle birlikte gözaltına aldırdı

Ürdün'de son saatlerde yaşanan gelişmeler dünya gündemine bomba gibi düştü. 1999'da ölen Kral Hüseyin'in en büyük oğlu olan eski veliaht prensi Hamza Bin Hüseyin, eski başbakan Bassem Awadallah ve yaklaşık 20 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Paylaşılan rapor ve iddialara göre Hamza'nın üvey kardeşi Kral Abdullah'ı devirmek için bir komplo hazırlığı içerisinde olduğu ve bu nedenle Kral Abdullah'ın üvey kardeşini gözaltına aldırdığı belirtildi.

Ürdün'de dün gece başlayan operasyon uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu. Ülkenin en veliaht prensi ve üst düzey eski görevlilerin gözaltına alındığı duyuruldu.

Devlet ajansı Petra, kraliyet ailesinin bir üyesi olan Hasan Bin Zeid, eski başbakan Bassem Awadallah ile birlikte 20 kişinin gözaltına alındığını aktardı. Yetkililer konuyla ilgili bir açıklama yapmazken bu gözaltıların ülkenin istikrarını sağlamak için gerçekleştiği belirtildi.

KRAL HÜSEYİN'İN EN BÜYÜK OĞLU EV HAPSİNDE

Ülkenin eski veliaht prensi Hamza Bin Hüseyin'in de ev hapsine gönderildiği belirtilirken, Ürdün ordusu Hüseyin'den, "Ürdün'ün güvenlik ve istikrarını hedef alacak hareket ve hamlelerden uzak durmasını" istedi. Petra haber ajansı olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini duyurdu.

Washington Post, başkentin Dabouq bölgesinde askeri ve zırhlı araçların devriye gezdiğini açıklarken 1999'da ölen Kral Hüseyin'in en büyük oğlu Hamza ve eşinin ev hapsinde tutulduğu belirtildi.

Ülkenin eski veliaht prensi Hamza Bin Hüseyin.

HAMZA'DAN KOMPLO İDDİALARINA VİDEOLU YANIT

Paylaşılan rapor ve iddialara göre Hamza'nın üvey kardeşi Kral Abdullah'ı devirmek için bir komplo hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi. Fakat BBC'ye bir video gönderen Hamza, iddiaları yalanlayarak herhangi bir komplo planı olmadığını söyledi. Hamza videoda, "Genelkurmay başkanlığından yetkililer bu sabah geldi ve benim dışarı çıkmamamı ve insanlarla iletişime geçmememi söylediler" dedi.

ABD: YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

2000'den 2004'e kadar veliaht prens olan ve daha sonra krallık içerisinde farklı roller üstlenen Hamza özellikle orduda görev almıştı.

ABD'nin Orta Doğu'daki en büyük müttefiklerinden biri olan ve geçen yıl Ağustos ayında yaklaşık 700 milyon dolarlık yardım alan Ürdün'deki gelişmeler Washington'ın da ilgisini çekti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "Kral Abdullah ABD'nin kritik bir partneri ve bizim tam desteğimize sahip. Ürdün'de yaşananları yakından takip ediyoruz ve yetkililerle temastayız" dedi.