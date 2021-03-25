Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten yeni aşkını Instagram'dan haykırdı: Niyetimiz neşemizle sevmek olsun

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun kendisi gibi oyuncu eski eşi Melis İşiten, Instagram hesabından yeni aşkını ilan etti. Kaygılaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Berrak Tüzünataç ile aşk yaşamaya başlamasının ardından İşiten'in Youtuber Sergen Deveci ile olan birlikteliğini duyurması dikkat çekti. Güzel oyuncu kendi fotoğrafına Deveci'yi etiketleyip "Niyetimiz neşemizle sevmek olsun" ifadelerini içeren bir de not yazdı.

Şimdilerde rol aldığı "Maraşlı" dizisi ile gündemde olan Melis İşiten, 2019 yılında kendisi gibi oyuncu olan eşi Uraz Kaygılaroğlu'ndan ayrılmıştı. Kaygılaroğlu'ndan Ada adında bir kız çocuğu bulunan İşiten, yeni aşkını ilk kez Instagram hesabından açıkladı.

URAZ DA YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇMIŞTI

Uraz Kaygılaroğlu'nun meslektaşı Berrak Tüzünataç ile aşk yaşadığının ortaya çıkmasının ardından İşiten'in de gönlünü komedyen Sergen Deveci'ye kaptırması ve bunu duyurması sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı.

"NİYETİMİZ NEŞEMİZLE SEVMEK OLSUN"

Ünlü oyuncu, paylaşımında Deveci'yi etiketleyerek, "Öpsen geçer, sarılsak unuturuz. Ama darılırsak kalırız öyle. Hiç darılmasak olmaz mı? Paramparça olmadan dile gelse kırılmaya yazan taraflarımız böylelikle gülüşümüzle iyi etsek birbirimizi derim ben. Yine kadehlerle doğurur sabahı, kahkahalarımızla şifalandırırız birbirimizi. Affedilir diyorum yani, öpünce diyorum geçer, yeter ki niyetimiz neşemizle sevmek olsun" notunu düştü.

PROGRAMINA KATILMIŞTI

Melis İşiten, sosyal medyada çektiği videolar ile ünlenen Sergen Deveci'nin Youtube kanalından yayınlanan "Sergen Deveci ile Daniska Show" programına katılmıştı.