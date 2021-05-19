Ünye Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

Rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ünye Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Yıldız'ın cenazesi, Ünye ilçesinde toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ünye Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Hasan Yıldız'ın cenazesi, Ünye ilçesinde toprağa verildi.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bir süredir şeker hastalığına bağlı enfeksiyon tedavisi gören Yıldız (61), dün akşam hayatını kaybetti.

Yıldız için Ünye Meslek Yüksekokulu önünde tören düzenlendi.

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Dr. Öğretim Üyesi Hasan Yıldız'ın tecrübesi, olgunluğu, ülkenin milli ve manevi değerlerine bağlılığıyla örnek bir şahsiyet olduğunu belirterek, "Ne mutlu ki ardında kendini hayırla yad edecek pek çok öğrenci ve dost bıraktı. Kendisine Allah-u Teala'dan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Ardından Ünye'nin Çatalpınar Mahallesi Camisi'ne getirilen Hasan Yıldız'ın cenazesi, burada kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedildi.

Cenaze törenine Yıldız'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, öğretim üyeleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk