Ünye'de örtü yangını Ünye ilçesinde çıkan örtü yangınında 30 hektarlık alan zarar gördü.

Ünye ilçesinde çıkan örtü yangınında 30 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Erenyurt Mahallesi'nde, henüz belirlenemeyen nedenle ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Ünye Orman İşletme Müdürlüğü ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangında, 30 hektarlık örtü alanı zarar gördü.

Ekiplerce kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması sürdürülüyor.

Kaynak: AA