Ünye'de huzurevinde Kovid-19 aşısı uygulaması
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Ünye'de huzurevinde Kovid-19 aşısı uygulaması

21.01.2021 17:33 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:36
Ünye'de huzurevinde Kovid-19 aşısı uygulaması

Ünye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında huzurevlerinde kalanlara aşı yapıldı.

Ünye ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında huzurevlerinde kalanlara aşı yapıldı.

Tekkiraz Ahmet Cemal Mağden Huzurevi'nde kalanlar ile personele aşı uygulaması gerçekleştirildi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce oluşturulan ekip, huzurevinde kalan 5 yaşlı ile 10 personele aşı yaptı.

İlçede bugüne kadar sağlıkçılar ve yardımcı personel ile eczacılar olmak üzere 1400 kişiye uygulanan aşılama işleminin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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