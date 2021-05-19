Ünye'de 19 Mayıs coşkusu
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Ünye'de 19 Mayıs coşkusu

Ünye'de 19 Mayıs coşkusu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yılı coşkulu şekilde kutlandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102. yılı coşkulu şekilde kutlandı.

Etkinlikler öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören Ünye Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çelenk sunumu sonrası Ünye Yunus Emre Offroad Spor Kulübü ve Motor Sporları Derneği'nin düzenlediği kortej geçişi, Motor Sporları Derneği üyelerinin hazırladığı ay-yıldız gösterisi ve Su Sporları Kulübü Derneği üyeleri tarafından kano ve teknelerle gezinti düzenledi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Yunus Emre Offroad Spor Kulübü ve Ünye Gençlik ve Motosiklet Sporları Kulübü tarafından düzenlenen gösteri sonrası konuşan Dernek Başkanı Musa Coşkan, "19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle, ekip arkadaşlarımızla gösterilerimiz ile etkinlik gerçekleştirdik. Milli mücadelemizin başladığı 19 Mayıs'ı Ünye halkımızla yeniden canlandırarak unutturmadık" dedi.

19 Mayıs ruhunun ilçede yeniden canlandırıldığını ifade eden Su Sporları Kulübü Derneği Başkanı Alparslan Öz ise, "Bizler de Su Sporları Kulübü olarak Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün destekleriyle kutlama programı gerçekleştirdik. Ünye sahilinde kano ve teknelerimizle Türk Bayrağı açarak aktivite gerçekleştirdik" şeklinde konuştu.

Yapılan organizasyonda vatandaşlar ise yoğun ilgi gösterdi. - ORDU

Ünye'de 19 Mayıs coşkusu
Ünye'de 19 Mayıs coşkusu
Ünye'de 19 Mayıs coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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