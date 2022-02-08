Unutulacak dünler şarkı sözleri, Gazapizm unutulacak dünler şarkı sözleri nelerdir?
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Gazapizm ya da sahne adıyla Anıl Murat Acar Türk rapçi ve söz yazarıdır. Rap şarkılar ülkemizde son dönemlerde popüler hale gele geldi. Gazapizm de hem konserleriyle hem de sosyal medyadaki yükselişiyle önde gelen ses sanatçılarından oldu.
Sosyal medyada, radyoda ya da herhangi bir ortamda insanlar ilk kez duydukları ve beğendikleri şarkıları internette araştırarak bulmaya çalışmaktadır. Akıllarında kalan birkaç kelime bile bulmalarında yardımcı olmaktadır. Biz de internette en çok aranan şarkılardan biri olan - Gazapizm unutulacak dünler şarkı sözleri nelerdir? - sorusuna cevap verdik. İşte detaylar.
GAZAPİZM UNUTULACAK DÜNLER ŞARKI SÖZLERİ
Kurumuş boğazım
Bekliyorlar yol ağzında onlar
Bir gün beni sorarlarsa suscan
Elin kanlı çünkü abi demir kapı bundan
Ne özlemi hasret suçun doğasında varsa
Yoksulun merhameti gasp
Elinde saz
Hep beklemiş gözlerinde yaş
Sırtında yas
Gün gelecek teraziyi bu insanlar tekmeleyecek
Biz tanığız keşmekeşe
En önden arz edicez
Ben sesimden fark edicem yaşlandığımı
Ya da her şarkıyı veda niyetiyle yazdığımdan
Sana çirkin hazlarımdan aşklarımdan geri kırıntılar kalcak
Ve bu yalnız olcak
Senin yandığından daha fazla yanan insanları duymuyorsan eğer
Nasıl olcaz arkadaş
Böyle avuç kadar üstümüzde borcu kalır
Ve iyimser bir gül açar parklara
Unutulacak dünler
Yaşanılacak günler var
Öyle günler var
İnan
Yalanmış ziyanmış hayat
Deyip gitme
Hep utancın kar kışında kaldık
Alkışlara kandık
Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık
Bir hayalim gözlerinde saklı
Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık
Artı hep anlattım biliyor musun
Dedim ki dili yok bunun
Kimsesi kimi yok onun
Neşesi düşü yok şunun
Dedi ki düşür omzunu
Ne şiiri ne şarkısı
Yok işte bir şey olduğu
Öyle değil işte olmalı bir çözümü
Biz onca gece uykumuzu yok yere mi böldük
Acıları çekip gözlerini silmiş insanları düşün
Paramparça düşü
Unutulacak dünler
Yaşanılacak günler var
Öyle günler var
İnan
Yalanmış ziyanmış hayat deyip gitme
Hep utancın kar kışında kaldık
Alkışlara kandık
Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık
Bir hayalim gözlerinde saklı
Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık
Mevcut düzen dahilinde ne aşkı
Avunduğun her şey sahte yok aslın
Geriye ne kalmış
Düşlediğim bir yaşam ve utandığım korkular var
Gönlümü vermişken hem de
Anlıyorken bir halkı
Uykusuzluk sende artık
Onlar temizlerler vicdanlarını
Açsa karnın yağma artık isyan sayılır
Bir anne vedasıdır gerçek hicran tanımı
Kazanmak kirlidir kaybedelim insan kalırız
Kocaman bir sofra düşün mahallenin ortasında
Dünyanın tam ortasında
Güneşler büyütür üstümüzde sonra
Kalır burjuva düşlerin yalanlardan arda
İyi söz yazarlarının ne kadar hükmü kaldı
Ben sana bu çiçekleri mezarlıktan çaldım
Çok uluslu yalnızlıkların yanında uzandım
Gökyüzü çok yıldızlı
Unutulacak dünler
Yaşanılacak günler var
Öyle günler var
İnan
Yalanmış ziyanmış hayat deyip gitme
Hep utancın kar kışında kaldık
Alkışlara kandık
Öyle yorgun öyle beter sabahlara kalktık
Bir hayalim gözlerinde saklı
Ne giden var ne beklenen yarınlardan artık.