Unuttun Beni Zalim şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Unuttun Beni Zalim sözleri!
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Unuttun Beni Zalim şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Unuttun Beni Zalim sözleri!

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Unuttun Beni Zalim şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Unuttun Beni Zalim sözleri!

Şarkılar Bizi Söyler programında söylenen Unuttun Beni Zalim şarkısının sözleri merak edildi. İşte, Unuttun Beni Zalim sözleri!

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En sevilen şarkılardan olan Unuttun Beni Zalim şarkısı Şarkılar Bizi Söyler programında söylendi. İzleyicilere eğlenceli anlar yaşatan şarkıyı dinleyenler Unuttun Beni Zalim şarkı sözleri ve Şarkılar Bizi Söyler Unuttun Beni Zalim sözleri konularını araştırdı.

UNUTTUN BENİ ZALİM ŞARKI SÖZLERİ!

Bir sevda geldi başıma

Felek su kattı aşıma

Uyku girmiyor gözüme ah

Unuttun beni zalim

Unuttun beni zalim

Gülüşün ince kıvrak şensin

Bir selam vermeden geçersin

Bilsen beni ne çok üzersin

-

Seviyorum seviyorum

Seviyorum seni zalim

Birgün ümit veriyorsun

Sonra gülüp kaçıyorsun

Sen beni öldürüyorsun ah

Unuttun beni zalim

Unuttun beni zalim

Gülüşün ince kıvrak şensin

Bir selam vermeden geçersin

Bilsen beni ne çok üzersin

Seviyorum seviyorum

Seviyorum seni zalim

SEO Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
SEO Editörü
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