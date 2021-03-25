Unuttun Beni Zalim şarkı sözleri! Şarkılar Bizi Söyler Unuttun Beni Zalim sözleri!
Şarkılar Bizi Söyler programında söylenen Unuttun Beni Zalim şarkısının sözleri merak edildi. İşte, Unuttun Beni Zalim sözleri!
En sevilen şarkılardan olan Unuttun Beni Zalim şarkısı Şarkılar Bizi Söyler programında söylendi. İzleyicilere eğlenceli anlar yaşatan şarkıyı dinleyenler Unuttun Beni Zalim şarkı sözleri ve Şarkılar Bizi Söyler Unuttun Beni Zalim sözleri konularını araştırdı.
UNUTTUN BENİ ZALİM ŞARKI SÖZLERİ!
Bir sevda geldi başıma
Felek su kattı aşıma
Uyku girmiyor gözüme ah
Unuttun beni zalim
Unuttun beni zalim
Gülüşün ince kıvrak şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
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Seviyorum seviyorum
Seviyorum seni zalim
Birgün ümit veriyorsun
Sonra gülüp kaçıyorsun
Sen beni öldürüyorsun ah
Unuttun beni zalim
Unuttun beni zalim
Gülüşün ince kıvrak şensin
Bir selam vermeden geçersin
Bilsen beni ne çok üzersin
Seviyorum seviyorum
Seviyorum seni zalim