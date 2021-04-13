Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!
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Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!

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Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Diyanet fetvaları!

Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, vatandaşlardan gelen dini soruları yanıtlıyor. Bu kapsamda vatandaşların en çok sorduğu sorulardan biri olan Unutarak yemek içmek orucu bozar mı? konusunda detaylı açıklama yapıldı. Peki, Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?

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Dini konularda araştırma yapanlarUnutarak yemek içmek orucu bozar mı?konusunda detaylı incelemeler yapıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı da Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı vasıtasıylaUnutarak yemek içmek orucu bozar mı?konusunda fetva yayınladı. Peki,Unutarak yemek içmek orucu bozar mı?İşte, detaylar.

UNUTARAK YEMEK İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Unutarak yemek içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber (s.a.s.), "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir." (Buhârî, Savm, 26) buyurmuştur.

Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey inerse, oruç bozulur (Merğînânî, el-Hidâye, II, 253-254).

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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