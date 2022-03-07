Epic Games'in oyun geliştiricileri için geliştirdiği oyun motoru Unreal Engine, ilk olarak 1998 yılında Epic Games tarafından yayınlandı. Yüksek kaliteli oyunlar ve uygulamalar oluşturmak için kullanılan profesyonel bir teknoloji paketi olan Unreal Engine 4, Epic Games tarafından geliştirilmiştir ve en açık ve gelişmiş gerçek zamanlı 3D oluşturma araçlarından biri olarak kabul edilir. Peki, Unreal Engine 4 sistem gereksinimleri neler? Unreal Engine 4 ücretsiz mi? İşte detaylar…

Unreal Engine 4 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7

İşlemci: Quad-core Intel veya AMD, 2.5 GHz

Bellek: 4 GB RAM

DirectX Sürümü: DirectX 11

Unreal Engine 4 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci: Quad-core Intel veya AMD, 2.5 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı/DirectX Sürümü: DirectX 11 veya DirectX 12 uyumlu ekran kartı

Unreal Engine 4 Ücretsiz Mi?

Unreal Engine 4, tüm kullanıcılar için ücretsizdir. Epic Games sayfasından ücretsiz olarak indirebilirsiniz.

Unreal Engine 4, 4 GB RAM ile Çalışır Mı?

Evet, Unreal Engine 4, 4 GB RAM ile çalıştırılabilir, ancak arka planda başka bir uygulama açık olmaması gerekmektedir, aksi takdirde işlemciniz zorlanabilir.