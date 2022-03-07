Unreal Engine 4 sistem gereksinimleri neler? Unreal Engine 4 ücretsiz mi?
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Epic Games'in geliştirdiği oyun motoru Unreal Engine 4'ün sistem gereksinimleri araştırılıyor. Birinci şahıs nişancı oyununda kullanılan oyun motoru Unreal Engine 4'ün sistem gereksinimleri neler? Unreal Engine 4 ücretsiz mi? Detaylar haberimizde…
Epic Games'in oyun geliştiricileri için geliştirdiği oyun motoru Unreal Engine, ilk olarak 1998 yılında Epic Games tarafından yayınlandı. Yüksek kaliteli oyunlar ve uygulamalar oluşturmak için kullanılan profesyonel bir teknoloji paketi olan Unreal Engine 4, Epic Games tarafından geliştirilmiştir ve en açık ve gelişmiş gerçek zamanlı 3D oluşturma araçlarından biri olarak kabul edilir. Peki, Unreal Engine 4 sistem gereksinimleri neler? Unreal Engine 4 ücretsiz mi? İşte detaylar…
- İşletim sistemi: Windows 7
- İşlemci: Quad-core Intel veya AMD, 2.5 GHz
- Bellek: 4 GB RAM
- DirectX Sürümü: DirectX 11
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Quad-core Intel veya AMD, 2.5 GHz
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı/DirectX Sürümü: DirectX 11 veya DirectX 12 uyumlu ekran kartı
Unreal Engine 4, tüm kullanıcılar için ücretsizdir. Epic Games sayfasından ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
Evet, Unreal Engine 4, 4 GB RAM ile çalıştırılabilir, ancak arka planda başka bir uygulama açık olmaması gerekmektedir, aksi takdirde işlemciniz zorlanabilir.