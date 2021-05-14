'Ünlülerin terzisi' Tahsin Köse hayatını kaybetti

Sanat ve siyaset camiasından birçok önemli ismi giydiren ve 'ünlülerin terzisi' olarak bilinen Tahsin Köse, 76 yaşında vefat etti. Köse'nin cenazesi Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Pandemi döneminin başında ağırlaşan hastalığıyla mücadele eden ve yaklaşık bir buçuk yıldır tedavi gören 'ünlülerin terzisi' Tahsin Köse, durumunun ağırlaşması üzerine apar topar yoğun bakıma alındı. Köse, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VEFAT HABERİNİ OĞLU VERDİ

76 yaşında hayata gözlerini yuman Köse'nin vefat haberini oğlu Çetin Köse sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Köse'nin cenazesi yakınlarının katıldığı törenin ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

TANSU ÇİLLER VE MESUT YILMAZ'IN TERZİLİĞİNİ YAPMIŞTI

Köse, dönemin Başbakanı Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz gibi isimlerin yanı sıra; sanat camiasından da Adnan Şenses ile Halil Ergün gibi dönemin ünlü isimlerini giydirmişti.



