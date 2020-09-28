Ünlülerin Kuaförü Ünal Demir'den 2020 Saç Trendleri veya Tüyoları
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ünlülerin Kuaförü Ünal Demir'den 2020 Saç Trendleri veya Tüyoları

28.09.2020 19:13 | Son Güncelleme: 28.09.2020 19:16
Ünlülerin Kuaförü Ünal Demir'den 2020 Saç Trendleri veya Tüyoları

Özellikle pandemi döneminden sonra kadınlar, daha kolay kullanımı olan ve kolay şekil alabilen saç modelleriyle, doğal saç tonlarına yöneldi.

Özellikle pandemi döneminden sonra kadınlar, daha kolay kullanımı olan ve kolay şekil alabilen saç modelleriyle, doğal saç tonlarına yöneldi. Bu değişimin 2021 yılında da devam edeceğini düşünüyorum. Saç renkleri bronz kahve başta olmak üzere buz sarısı ve bebek sarısıdır. Sarışın ve kahverengi arasında bir yerde duran Bronde, stil sahibi kadınlar için çok tercih edilen bir renk.

Türkiye'de en çok kahvelerin kullanılması gerekir. Her ırkın kendine göre bir renk pigmenti var. Bizim ırkımızdaki renk pigmenti daha çok kızıl ağırlıklı. Dolayısıyla Türk kadınına kahveler, kahvenin üstüne balyajlar çok daha olabilecek bir şey. Pigmenti yeşil olanlar da aslında sarıya gitmeli. Pigmenti kızıl olanlar sarıya gittiğinde hem yıpranıyor, hem de suni bir sarı oluyor. Dolayısıyla bizde en az kullanılması gereken renk sarı, ama en çok kullanılan renk.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hamza Dağ Donald Trump Erkan Kandemir Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Çağla Şikel Acun Ilıcalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Babel Sörloth Arda Turan Ali Palabıyık Vincent Aboubakar
Daha Fazla Kız Çocuk Oyunlar Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlülerin Kuaförü Ünal Demir'den 2020 Saç Trendleri veya Tüyoları - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.9.2020 19:17:34. #1.14#
title