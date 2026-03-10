Evliliğini tek celsede bitiren Mehmet Ali Erbil ilk kez konuştu: Bir tek oğlumu özledim

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan, 28 Ağustos 2025 tarihinde Sarıyer’de Erbil’in evinde nikah masasına oturdu. Magazin gündeminde sık sık yer alan çiftin evliliği uzun sürmedi. Çift, geçtiğimiz haftalarda Beykoz 1. Aile Mahkemesi’nde görülen davada “evlilik birliğinin temelden sarsılması” gerekçesiyle tek celsede boşandı. Tarafların katılmadığı duruşmada Mehmet Ali Erbil’i avukatı Şeyda Yıldırım temsil etti.

"ARKADAŞÇA AYRILDIK"

Boşanmanın ardından ilk kez konuşan Erbil, mekan çıkışında magazin muhabirleriyle karşılaştı. Sürecin sakin geçtiğini belirten ünlü şovmen, eski eşiyle boşandıktan sonra herhangi bir temas kurmadıklarını söyledi. Erbil, “Arkadaşça ayrıldık. Boşandıktan sonra hiç konuşmadık” dedi.

"BİR TEK OĞLUMU ÖZLEDİM"

Ayrılığın ardından duygusal bir boşluk yaşayıp yaşamadığı sorulan Erbil’in yanıtı ise dikkat çekti. Eski eşine dair bir özlem dile getirmeyen ünlü isim, “Bir tek oğlumu özledim, köpeğimizi yani” ifadelerini kullandı.

