Ünlü Yönetmen Onur Ünlü, Vizyona Giren Yeni Filminin Gişe Rakamlarıyla Dalga Geçti: Ay Öleceğim
Kendisinden 20 yaş küçük oyuncu Hazar Ergüçlü ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Onur Ünlü'den, ilginç gişe tepkisi. Onur Ünlü, filminin az izlenmesine "Teessüfler Türkiye. Ahaha ay ölcem" yorumunu yaptı.
"Put Şeylere" filmi geçen cuma vizyona giren yönetmen Onur Ünlü, 1 haftalık gişe rakamıyla dikkat çekti. Filmine olan rağbetin az olmasını ünlü yönetmen tiye aldı.
"AY ÖLCEM"
Onur Ünlü, Instagram sayfasından Türkü Turan, Erkan Kolçak Köstendil, Öykü Karayel, Öner Erkan ve Elit İşcan'ın rol aldığı filminin izlenme rakamıyla ilgili, "Put Şeylere 1 haftada 3321 kişi tarafından seyredilmiş. Teessüfler Türkiye. Ahaha ay ölcem" yorumunu yaptı.
YORUMLAR (6)
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Geber iğrenç kılyumağı. Karılarda bu iğrençlere bayılırCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Bu açıklanmadan sonra izleyesi olan da izlemez.Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Hadi adamlar genç karı ister,bu anlaşılırda,genç kadın yaşlı adamda ne bulur bunu anlamak zor...Aklıma sadece para heralde diyorum..Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Sanırsın kendi adeta bir Inarritu, bir Miller. Daha üç-beş sene evvel, her yönettiğin bölümde boom''un kameranın kadrajında olduğu dizilerin vardı yandan yemiş Obelix, felsefik Recep İvedik seni.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Yaşam tarzı ve ne olduğu belli olmayan filmi, yönetmeni meşhur etti.Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır