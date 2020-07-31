Ünlü yönetmen Alan Parker hayatını kaybetti
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BBC

Ünlü yönetmen Alan Parker hayatını kaybetti

"Bugsy Malone" ve Türkiye'de tepki toplayan "Geceyarısı Ekspresi" gibi filmlere imza atan ünlü yönetmen Alan Parker, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü yönetmen Alan Parker hayatını kaybetti
31.07.2020 19:27 | Son Güncelleme: 31.07.2020 20:30

"Bugsy Malone" ve "Geceyarısı Ekspresi" gibi filmlere imza atan ünlü yönetmen Alan Parker, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Ailesinin yaptığı yazılı açıklamada İngiliz yönetmenin Cuma sabahı hayatını kaybettiği bildirildi.

Filmleri arasında "Fame", "Evita" ve "The Commitments" gibi yapımlar da bulunan Parker'in çektiği filmler toplamda 19 Bafta, 10 Altın Küre ve 10 Oskar ödülü kazandı.

1944'te Londra'da doğan Parker, kariyerine reklam sektöründe metin yazarı olarak başlamıştı.

Parker, ilk uzun metrajlı filmi Bugsy Malone'u 1975'e çekti. 1977 yapımı ikinci filmi Geceyarısı Ekspresi'yle de iki Oskar, altı Altın Küre ve dört Bafta ödülü kazandı.

1981'de "Pink Floyd - The Wall" filmine imza atan ünlü yönetmen evli, beş çocuk ve yedi torun sahibiydi.

BBC
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