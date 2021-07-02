Ünlü Yeşilçam oyuncusu Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
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Ünlü Yeşilçam oyuncusu Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü Yeşilçam oyuncusu Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Ünlü Yeşilçam oyuncusu ve yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü Yeşilçam oyuncusu ve yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam sinemasının usta isimlerinden olan ünlü oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti. Ünlü oyuncunun ölüm haberini oyuncu Civan Canova sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Canova yaptığı paylaşımında, "Güle güle Kartal ağabeyim, seni çok özleyeceğim" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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