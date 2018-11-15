Eşinin İstediği Pantolonu Bulamayan Ünlü Türkücü Yusuf Harputlu, İki Kadını Darp Etti
Türkücü Yusuf Harputlu, geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki bir AVM'deki mağazada istediği pantolonu bulamayınca çalışan iki kadını darp etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ünlü türkücü Yusuf Harputlu, geçen günlerde çıkan tartışma sonrası mağazada çalışan Emine Y. ve Kader Y. adlı iki kadını darp etti.
İSTEDİKLERİ PANTOLONU BULAMAYINCA KADINLARLA TARTIŞTI
Günaydın'ın haberine göre, olay, 1 Ekim günü meydana geldi. Yusuf Harputlu, Azeri asıllı eşi Berfin Harputlu'yla birlikte Alibeyköy'deki İsfanbul Alışveriş Merkezi'ne gitti. AVM içerisindeki bir giyim mağazasına giren Yusuf Harputlu'nun eşi, mağazada bir pantolon beğendi. İddiaya göre, Berfin Harputlu'nun beğendiği pantolonun siyah rengi yoktu. Yusuf Harputlu mağaza çalışanlarıyla bu olay nedeniyle tartışmaya başladı.
"SİZ BENİM KİM OLDUĞUMU BİLİYOR MUSUNUZ?" DEDİ VE İKİ KADINI YUMRUKLADI
Türkücü, "Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Ben Yusuf Harputlu'yum" diye bağırıp hakaret içerikli sözler söyleyerek mağaza çalışanı iki kadını yumruklamaya başladı. Yusuf Harputlu, çalışanları darp ettikten sonra mağazadaki kıyafetleri ve stantları dağıtıp eşyaları kırdı. Çalışanların da cep telefonlarını duvara fırlattı.
ÇALIŞAN KADINLAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
AVM güvenliğinin olaya müdahalesinin ardından iki çalışan hastaneye götürüldü. İki kadın çalışan, başvurdukları devlet hastanesinde tedavi altına alındıktan sonra darp raporuyla birlikte Alibeyköy Polis Merkezi'ne başvurarak Yusuf Harputlu'dan şikayetçi oldu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çalışanların ihbarı sonrası Yusuf Harputlu hakkında soruşturma başlatıldı.
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BURASI İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR KİMSE KİMSEYİ TANIMAZ ADAMI ÖTTÜRÜRLER VALLA BENDEN SÖYLEMESİ. . . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Zibidi ancak bayanlara yeterCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu mal kim yaaa ilk defa duydum..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Benim kim olduğumu biliyor musunuz? -Gerçekten ben bilmiyorumCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ah be o anda bir ben olasydimda göesydin zibidi senin gercekden kimoldugunu gösterirdim kimselerde elimden alamazdi gözlerini hastande acardin yaratikCevap Yaz 2 Yayından Kaldır