Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti
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Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti

Bir süre önce koronavirüse yakalanan 44 yaşındaki Türk Halk Müziği sanatçısı Taner Olgun, virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Sanatçı, ölüm haberi hayranlarını yasa boğdu.

08.09.2020 15:32 | Son Güncelleme: 08.09.2020 16:02

Türk halk müziğinin usta isimlerinden 44 yaşındaki Taner Olgun, koronavirüse yakalandı. Tedavi altına alınan sanatçı yaşamını yitirdi.

HAYATA TUTUNAMADI

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve tedavi altına alınan 44 yaşındaki Türk halk müziği sanatçısı Taner Olgun amansız virüse yenik düştü. Usta ismin ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu. Kırıkkale'nin Keskin İlçesi'ne bağlı Arap Köyü nüfusuna kayıtlı olan Olgun seslendirdiği türkülerle özellikle Orta Anadolu bölgesinde geniş bir hayran kitlesine sahipti.

Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüse nedeniyle vefat etti

BAŞARILI TÜRKÜLERİ SESLENDİRDİ

İlk bestesi 'Gelin Eyledim' kaseti ile adını duyuran sanatçı daha sonra 'Sen olsan ağlaman mı', 'Gel gel', 'Yar ağladı ben ağladım', 'Hasret çektiren utansın', 'Olma sakın', 'Gidelim mi kara gözlüm ne dersin' gibi birçok başarılı türkü seslendirdi.

Ünlü türkücü Taner Olgun, koronavirüs nedeniyle vefat etti

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Haber Yorumları (5)
ANADOLU: ALLAH RAHMET eylesin
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SELİM: Rahmeti hak edmek için kulluk yerine getirmişmiydi.
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CAN DEP: Valla ne yalan söylüyeyim ilk defa böyle bir türkücünün bu ülkede var oldugunu duydum.. ALLAH rahmet eylesin..
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