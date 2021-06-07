Ünlü TikToker Ezgizem'in hamile olduğu ortaya çıktı
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Ünlü TikToker Ezgizem'in hamile olduğu ortaya çıktı

Ünlü TikToker Ezgizem'in hamile olduğu ortaya çıktı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Ezgizem' olarak bilinen ünlü TikToker Ezgi Gizem Akdoğan'ın hamile olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Yalçın Akdoğan ile mutlu bir evliliği olan ünlü Tiktoker Ezgi Gizem, anne olacağını açıkladı. "Mr. & Mrs akdoğan anne baba oluyor" şeklinde bir paylaşımla mutlu haberi takipçileriyle paylaşan Ezgizem'in bu paylaşımı kısa zamanda beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

TikTok'ta yaptığı paylaşımlarla kısa zamanda fenomen haline gelen Ezgizem ve eşi Yalçın Akdoğan şimdi heyecanla bebeklerinin dünyaya gelmesini bekliyorlar.

Ezgi Gizem Akdoğan kimdir?

1989 yılında Antalya'da dünyaya gelen Ezgi Gizem Akdoğan, TikTok'ta çektiği videolarla adını duyurdu. Ünlü fenomen, 5 Ocak 2014'de futbolcu Yalçın Akdoğan ile evlendi.

Ünlü TikToker Ezgizem'in hamile olduğu ortaya çıktı

Kaynak: Snob Magazin

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