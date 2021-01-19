Ünlü sunucu ve yazar Susannah Constantine buz gibi denizde yüzüyor
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Ünlü sunucu ve yazar Susannah Constantine buz gibi denizde yüzüyor

19.01.2021 16:51 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:55
Ünlü sunucu ve yazar Susannah Constantine buz gibi denizde yüzüyor

58 yaşındaki Constantine, sık sık buz gibi denize giriyor ve bu sırada çekilen fotoğraf ve videolarını da sosyal medya sayfasından paylaşıyor.

58 yaşındaki Constantine, sık sık buz gibi denize giriyor ve bu sırada çekilen fotoğraf ve videolarını da sosyal medya sayfasından paylaşıyor.Takipçileri Constantine'in bu paylaşımını beğeni ve yorum yağmuruna tuttu. Bir takipçisi onun denizden çıkarken çekilen bir fotoğrafındaki görüntüsünü James Bond filmi sahnesine benzetti.

Birçok takipçisi Susannah Constantine'in buz gibi havada denize girmesini "çılgınca ve harika" olarak nitelendirdi.Constantine'in bir başka takipçisi de kendisinin de deniz kenarında yaşadığını ama böyle bir girişimde asla bulanamayacağını yazdı.Kendileri de soğuk havada denize giren takipçileri de bunun son derece eğlenceli bir durum olduğunu dile getirdi.

Kaynak: Hürriyet

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