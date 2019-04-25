Ünlü Sunucu Nazlı Çelik, Haberi Sunarken Kendini Tutamadı: Allah Belanı Versin

İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılan cinsel saldırı herkesi ayağa kaldırdı. Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, haberi sunarken büyük tepki gösterdi.

"KISA ZAMANDA YAKALANACAKTIR BU ŞEREFSİZ"

Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, toplumda büyük tepki çeken olayla ilgili haberi sunarken kendisini tutamadı. Star kanalının haber sunucusu Çelik, toplumda büyük tepkilere yol açan olayla ilgili, "En kısa zamanda yakalanacaktır bu şerefsiz." dedi. İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuk yaşam mücadelesi verirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

"ALLAH BELANI VERSİN"

Nazlı Çelik haberin gösterilmesinin ardından, "İnsan şunu izleyince ne diyor biliyor musunuz? En hafif Allah belanı versin diyor, ama yetmiyor." ifadelerini kullandı.