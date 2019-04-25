Ünlü Sunucu Nazlı Çelik, Haberi Sunarken Kendini Tutamadı: Allah Belanı Versin
İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılan cinsel istismar ünlü sunucu Nazlı Çelik'i çileden çıkardı. Çelik, "Allah belanı versin." ifadelerini kullandı.
İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna yapılan cinsel saldırı herkesi ayağa kaldırdı. Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, haberi sunarken büyük tepki gösterdi.
"KISA ZAMANDA YAKALANACAKTIR BU ŞEREFSİZ"
Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, toplumda büyük tepki çeken olayla ilgili haberi sunarken kendisini tutamadı. Star kanalının haber sunucusu Çelik, toplumda büyük tepkilere yol açan olayla ilgili, "En kısa zamanda yakalanacaktır bu şerefsiz." dedi. İstanbul Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine hastaneye kaldırılan küçük çocuk yaşam mücadelesi verirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
"ALLAH BELANI VERSİN"
Nazlı Çelik haberin gösterilmesinin ardından, "İnsan şunu izleyince ne diyor biliyor musunuz? En hafif Allah belanı versin diyor, ama yetmiyor." ifadelerini kullandı.
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Bunu yapan ölmemeye çare arasınCevap Yaz Yayından Kaldır
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Eğitim şart bu konuda eğitimli kişilere ihtiyacımız var, Devletimiz bu konuya önemle eğilmeli, gerekenleri zaman geçirmeden uygulamaya koymalıdır.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Içeri atılsın gereken orada yapılırCevap Yaz Yayından Kaldır
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SAYIN BAŞKANIMIZ SAYIN BAHÇELİ GEÇ OLMADAN ÇIKARIN YASAYI GETİRİN İDAMI ALLAH RIZASI İÇİN. DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ. .Cevap Yaz 2 1 Yayından KaldırXETRA: Seçim bekleniyor. Seçim öncesi gelir öyle jestlerYayından Kaldır