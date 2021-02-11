Ünlü sunucu çarpışmayı elleriyle önledi

ÇEKİMDE GÖRÜNDÜLENDİ

Jay Leno, önceki gün Malibu'da bir çekimde görüntülendi. Jay Leno'nun Garajı adlı program için kamera karşısına geçen ünlü televizyoncu, arkada duran kırmızı ve siyah renkli aracı bir görevliye teslim edip gri renkli otomobile gitti.

ARAÇ ÖNE DOĞRU KAYMAYA BAŞLADI

Jay Leno, gri aracın içinde bir süre kaldıktan sonra dışarı çıktı. Aynı anda arkada duran iki renkli aracı teslim ettiği görevli de konuşmak için ona doğru ilerledi. Fakat tam o anda kırmızı- siyah otomobil öne doğru kaymaya başladı.

ELLERİYLE TUTTU

Jay Leno da hemen koşarak kırmızı- siyah otomobili durdurmaya çalıştı. Böylece iki aracın birbirine çarpmasının da önüne geçmiş oldu. Yani bir başka deyişle Jay Leno, muhtemel bir kazayı elleriyle önlemiş oldu.

KLASİK OTOMOBİL TUTKUSU

1992 yılında başlayıp 2009'da sona erdirdiği "The Tonight Show with Jay Leno" adlı programla ünlenen Leno, klasik otomobillere ve motosikletlere olan tutkusuyla da biliniyor.

GARAJI KLASİK OTOMOBİL VE MOTOSİKLET DOLU

İlk otomobilini 1964'te henüz 14 yaşındayken satın alan Leno'nun, toplamda 286 tane aracı bulunuyor. Bunlardan 169 tanesi otomobil, 117 tanesi de motosiklet. Koleksiyonun değerinin 50 milyon doların üzerinde olduğu belirtiliyor.

KAZANDIĞINI PAHALI ARAÇLARA YATIRIYOR

Ünlü televizyoncunun, birçok kişinin evinden daha büyük bir garajı bulunuyor. TV dünyasının en çok kazanan ünlülerinden biri olan Leno'nun toplam serveti, 2020 yılı itibariyle 400 milyon dolardı.

Kaynak: Hürriyet