Ünlü sunucu Cansu Canan anne oldu!

Geçtiğimiz yıl basketbol antrenörü Erden Eryüz ile evlenen sunucu Cansu Canan, 31 yaşında anne oldu. İşte detaylar...

Cansu Canan ile Erden Eryüz çifti bebek sevinci yaşadı.

Ünlü sunucu, Ali Veysel adını verdikleri oğullarını dün dünyaya getirdi.

"HAYATIMIZIN EN MUTLU GÜNÜ"

Doğum sonrası duygularını ifade eden Cansu Canan, "Bugün hayatımızın en mutlu günü. Oğulcuğumuz Ali Veysel dünyaya geldi. Kuzucuğum seni hep çok seveceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Snob Magazin