Ünlü spiker iş insanı sevgilisiyle Bodrum'da yakalandı

Ünlü iş insanı Erdinç Acar, spiker aşkı Gizem Çetin ile ilk kez yakalandı. Bodrum'da aşk tatiline çıkan iş adamı, sevgilisiyle birlikte göbek atıp eğlendi. İşte detaylar...

Hande Demir ile 2020 yılında evliliklerini sonlandıran Erdinç Acar, aradığı aşkı ünlü spiker Gizem Çetin'de buldu. İş adamı ve sevgilisi önceki gün Bodrum'da tatil yaptı. Şimdiye kadar ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikili, Acar'ın Cennet Koyu'nda demirli teknesinde ilk kez Takvim objektifine yakalandı.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Görüntülendiklerinden habersiz olan Acar ve Çetin'in mutluluğuna diyecek yoktu. Gizem Çetin, bir ara çalan müzik eşliğinde dans etti. Önce sevgilisini kahkahalar atarak izleyen iş adamı, daha sonra yerinden kalkarak oynamaya başladı. Erdinç Acar'ın bu neşeli halleri "Aşk Acar'ı oynattı" dedirtti. Keyfi gelen Erdinç Acar, çalan şarkılar eşliğinde göbek atarak tatilin tadını çıkardı. Spiker Gizem Çetin'le Erdinç Acar'ın aşk dolu tatili Takvim objektifine böyle yansıdı.

Öte yandan sevgilisi Erdinç Acar'dan gelen çiçekleri sosyal medyasından paylaşan Çetin'e çiçeklerin kimden geldiğide ortaya çıkmış oldu.

Kaynak: Snob Magazin