Ünlü şarkıcıdan 'seyirci kaçırtan' espri!
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Ünlü şarkıcıdan 'seyirci kaçırtan' espri!

Düzenlenen Jingle Ball etkinliğinde Güney Koreli Müzik grubu BTS'ten sonra sahneye Katy Perry çıktı.

11.12.2019 10:46 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:46

Düzenlenen Jingle Ball etkinliğinde Güney Koreli Müzik grubu BTS'ten sonra sahneye çıktı. Perry, BTS grubunun yaşları genç olan fanlarını hedef aldı. BTS sevenleri ARMY'lere şaka olarak "Uyku saatiniz geçmedi mi?" dedi. 

Ancak şaka üzerine etkinlikte bulunan çoğu kişi alanı terk etti ve ARMY'ler kendilerine dağıtılan ışıkları kapatarak konsere eşlik etmeyince konser alanında sessizlik oluştu.



Haber Videosu

: Ünlü şarkıcıdan 'seyirci kaçırtan' espri!
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