Ünlü şarkıcıdan şaşırtan itiraf: Kız arkadaşıma tehdit mesajı atan hayranım köyüme geldi

RİZE (Snob Magazin) -

'Köy hayatını seviyorum'

'Değişen bir şey olmadı'

Sanatçı, "Popüler olduktan sonra oradaki insanların size karşı bakış açısı değişti mi?" sorusuna, "Değişen çok bir şey yok" yanıtını verdi.

'Şu an evlilik gözükmüyor'

Bir hayranının kız arkadaşını rahatsız ettiğini söyleyen Balcı, "Hayatımda hiç tanımadığım bir kadın, ben köydeyken kapımı çaldı ve bana, ' Rize çayı ile kaçak çayı birbirine harmanlasak ortaya nasıl bir şey çıkar. Onu araştırmaya geldim. Gelmişken seni görmeye geldim' dedi. O dönemde ise kız arkadaşıma 'O çocuğun peşini bırak' ve 'O benim' gibi tehdit mesajları geliyordu. Sonra bir baktık, kapıma gelen insan kız arkadaşıma mesaj atanmış kişiymiş. Şikayet ettik. Bir daha böyle bir şey yapmayacağına dair, video çektik. O kişi olduğunu öğrenince çok ürktüm. Başka bir şehirden gelip, köyde beni bulmuş" açıklamasını yaptı. Sanatçı evlilikle ilgili sorulara ise, "Şu an gözükmüyor. Belli olmaz bu işler. Her an sürpriz yapabiliriz" diye cevap verdi.