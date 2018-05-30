Ünlü Şarkıcı Mariah Carey Eski Nişanlısının Aldığı Yüzüğü 13 Milyona Sattı

Amerika'nın divası olarak adlandırılan Mariah Carey, Avustralyalı milyarder casino patronu James Packer'la 2016 yılında ayrılmıştı. İşadamı James Packer, ayrılma nedeni olarak 46 yaşındaki Carey'nin yaptığı savurgan harcamaları ortaya atmıştı.

YÜZÜĞÜNÜ SATTI

New York Post'un haberine göre şarkıcıya yakın bir kaynak, Carey'in yüzüğü Los Angeles'taki bir mücevher dükkânında 2,78 milyon dolara (yaklaşık 13 milyon TL) sattığını söyledi.

"DUYGUSAL VE MATERYAL YÜKÜNÜ ARKASINDA BIRAKMAK İSTEDİ"

Mariah Carey'in basın danışmanı yaptığı açıklamada "Mariah kendi yolunda ilerlemek istiyor. Duygusal ve materyal yükünü arkasında bırakmak istiyor, eski erkek arkadaşının nişan yüzüğü de bunu kapsıyor" dedi.