Ünlü Şarkıcı Mariah Carey Eski Nişanlısının Aldığı Yüzüğü 13 Milyona Sattı
Ünlü şarkıcı Mariah Carey, eski nişanlısı James Packer'dan kalan nişan yüzüğünü 13,2 milyona sattı.
Amerika'nın divası olarak adlandırılan Mariah Carey, Avustralyalı milyarder casino patronu James Packer'la 2016 yılında ayrılmıştı. İşadamı James Packer, ayrılma nedeni olarak 46 yaşındaki Carey'nin yaptığı savurgan harcamaları ortaya atmıştı.
YÜZÜĞÜNÜ SATTI
New York Post'un haberine göre şarkıcıya yakın bir kaynak, Carey'in yüzüğü Los Angeles'taki bir mücevher dükkânında 2,78 milyon dolara (yaklaşık 13 milyon TL) sattığını söyledi.
"DUYGUSAL VE MATERYAL YÜKÜNÜ ARKASINDA BIRAKMAK İSTEDİ"
Mariah Carey'in basın danışmanı yaptığı açıklamada "Mariah kendi yolunda ilerlemek istiyor. Duygusal ve materyal yükünü arkasında bırakmak istiyor, eski erkek arkadaşının nişan yüzüğü de bunu kapsıyor" dedi.
YORUMLAR (5)
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milletten çaldıkları paralar hesabını asla veremeyceklerCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ulan Ben o adamdan daha yakışıklıyım Ama para onda,,,İman bende ElhamdulillehCevap Yaz 10 2 Yayından Kaldır
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ağzı olan konuşuyorCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Duygusal ve maddi araçları geride bırakmak için milyon dolarlık yüzüğü satmış madem amaç duyguları geride bırakmak bağışla parayı yardım kuruluşlarına ama yemez tabii tipik bayan refleksi paraya geldimi duymu muygu palavraCevap Yaz 3 1 Yayından Kaldır
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AYRILDIĞIN BİR ADAMIN YÜZÜĞÜ NEDEN SENDE ONU ANLAMADIM REİS?Cevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır