Ünlü şarkıcı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı

7 yıllık sevgilisi Feyza Çıpa'dan 6 ay önce ayrılan Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile aşk yaşamaya başladı. Benim Adım Melek isimli dizide başrol olan Kutsi, aynı dizide rol alan Poyraz Ar'ın annesi Sibel Ülker ile yeni bir ilişkiye başladı.

Ünlü şarkıcı Kutsi, yaklaşık 7 yıldır beraber olduğu Feyza Çıpa'dan geçtiğimiz nisan ayında ayrılmasının ardından kısa bir süre sonra yeni bir aşka yelken açtı.

'Benim Adım Melek' adlı dizide Halil Şirhan karakterini canlandıran Kutsi, aynı dizide rol alan çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesiyle aşk yaşıyor. Çocuk oyuncu Poyraz Ar'ın annesinin adının Sibel Ülker olduğu öğrenildi.

ROMANTİK POZ ORTAYA ÇIKTI

Kutsi ve yeni aşkı Sibel Ülker'in romantik pozu da ilk kez ortaya çıkmış oldu. Kutsi, TRT 1'de ekrana gelen Kutsi, 'Benim Adım Melek' dizisinin setinde çocuk oyuncu Poyraz Ar ile yakından ilgileniyordu. Kutsi'nin Poyraz'a bu kadar yakınlık göstermesinin nedeni de böylece belli olmuş oldu.

7 YILLIK İLİŞKİ NOKTALANDI

Kutsi'nin evlilik fobisi olduğu için Feyza Çıpa ile ayrıldıkları iddia edilmişti. Evlenip yuva kurmak isteyen Çıpa, Kutsi'nin kendisine olumsuz yanıt vermesi nedeniyle 7 yıllık ilişkiyi noktalama kararı almıştı.