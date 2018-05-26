Ünlü Şarkıcı Lily Allen İtiraf Etti: Tur Otobüsünde Kocamı Aldattım!
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, geçirdiği zorlu günlerin ardından eski evliliği hakkında itiraflarda bulundu. Tur otobüsünde kocasını aldattığını itiraf eden Allen, 'kimliğimi yitirmiştim' ifadelerini kulandı.
Lily Allen, gelecek ay yayınlanacak yeni albümü öncesi Vulture'a konuştu. Kariyerinde ve özel hayatında zorlu günleri artık geride bıraktığını belirten 33 yaşındaki şarkıcı, geçmişiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.
TUR OTOBÜSÜNDE KOCAMI ALDATTIM
Çocuk sahibi olduktan sonra hayatının değiştiğini ve kariyerini yürütmekte zorlandığını dile getiren Allen, "Kendimi tanıyamıyordum, kimliğimi yitirmiştim. Hem kötü bir anneydim, hem de kariyerim kötü gidiyordu. 2013 yılıydı, Wisconsin'de bir tur otobüsünde kocamı aldatmıştım. O belki de kırılma anıydı. İstediğim tek şey çocuklarımla birlikte olmaktı" ifadelerini kullandı.2011 yılında evlenen Lily Allen-Sam Cooper çiftinin iki çocuğu bulunuyor. İkili, 2016 yılında boşanmıştı.
YORUMLAR (34)
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Akp olduğu sürece bu sapkınlıklar Türkiyede de devam edecek. Başörtü serbest olduğundan beri herkes başörtülü bir şekilde yapıyor.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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si baska neye yararsınız kı zaten aldatmaktan baska sızın gıbılerı sss brakıcan sanada oyle yaparlar ssss bırakırlarCevap Yaz Yayından Kaldır
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ince gelince büyükşehirlerde trafik çilesi bitecek. İnsanlar bisikletlerle seyahat edecek. Hem atmosfer kirlenmeyecek hemde fazla harcanan paralar milletin cebinde kalacak.Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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bu dünyada aldatabilirsin.,birde dünyanın altı var.,işte orası tam hesap verme yeri.,hesabı düzgün verenler kurtulacak.,veremeyenler ebedi ceza çekeceklerdir.Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır
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kadın en azından dürüs ve samimi akpliler gibi değilCevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır