Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu
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Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu

Ünlü şarkıcı Halil Sezai, kiraladığı villada film çekimine izin vermeyen yan komşusunu darp ve tehdit ettiği gerekçesiyle karakolluk oldu. İfadesi alınmak için gözaltına alınan Sezai, sonrasında serbest bırakıldı.

Ünlü şarkıcı Halil Sezai, film çekimi sırasında karakolluk oldu
15.09.2020 22:07 | Son Güncelleme: 15.09.2020 22:11

Ünlü şarkıcı Halil Sezai ve 'İncir Reçeli', 'Bölük' ve 'Cennet' gibi filmlerin yönetmeni Aytaç Ağırlar, Tuzla Postane Mahallesi Cafer Bey Sokak'ta film çekimi için villa kiraladı. Halil Sezai kiraladığı villada film çekimi yapmak istedi. Ancak dört villadan oluşan sitede oturan Hüseyin Meriç ve Mesih Meriç, ünlü şarkıcının villada film çekimine izin vermedi. Sanatçı ve diğer villa sahipleri arasında bu nedenle nisan ayından itibaren tartışma ve anlaşmazlıklar yaşandı.

İKİ KİŞİ İLE BİRLİKTE GİTTİ

Sözcü'nün haberine göre; Halil Sezai bugün saat 10:00 sıralarında Hüseyin Meriç'in ikametine yanında iki kişi ile birlikte geldi. İddiaya göre Sezai ve yanındakiler burada Meriç'i darbederek tehdit etti. Olay yerinden ayrılan sanatçı ve yanındakiler hakkında Hüseyin Meriç karakola giderek şikayetçi oldu. Polis İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na haber vererek tahkikat başlattı.

ÜNLÜ YÖNETMEN DE İFADE VERDİ

Polis şikayetçinin ikametinde bulunan kamera kayıtlarını alarak olayda ismi geçen yönetmen Aytaç Ağırlar, Ecem Ağırlar ve Mustafa Taner Okçular'ı Tuzla Asayiş Büro Amirliği'ne davet etti.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Polis Halil Sezai ve diğer şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Halil Sezai akşam saatlerinde Kadıköy'deki evinde yakalandı. Halil Sezai karakola götürülerek ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Haber Yorumları (2)
KARA: haydut bunlar hayduuuut
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ÜSKÜDARLI: komşuya ne oluyor anlamadım . . üsküdarda izin almadan heryerde dizi filim çekiyorlardı kimsede sesini çıkarmıyordu
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