Ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni paylaşımları hayranlarını mest etti
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Hadise, son paylaşımlarla takipçilerini adeta mest etti. Güzel şarkıcının Instagram hesabından "Herkese iyi haftalar" notuyla yaptığı paylaşımına binlerce beğeni geldi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerinde toplayan ünlü şarkıcı Hadise, son paylaşımlarla takipçilerini adeta büyüledi.
Instagram hesabında 10,8 milyon takipçisi bulunan Hadise, "Herkese iyi haftalar" notuyla yeni bir paylaşım yaptı. Güzel şarkıcının söz konusu paylaşımına 293 binin üzerinde beğeni geldi.
BACAK DEKOLTESİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI
Geçtiğimiz günlerde güzel şarkıcı Hadise, Intagram paylaşımıyla adeta nefes kesmişti. Kırmızı ve yeşil renklerini bir arada kullanan Hadise, cesur bacak dekoltesiyle dikkatleri üzerine çekmişti.
KONSER KIYAFETİNİ ELEŞTİRENLERE SERT ÇIKMIŞTI
Öte yandan Hadise, yılbaşı sahnesinde tercih ettiği kıyafeti eleştiren takipçilerine sosyal medya hesabından yanıt vermişti. Hadise paylaşımında, 'Edepsizlik sizin kafanızda' etiketi ile "Edebi kıyafetle ölçene cahil denir" mesajını yazmıştı.
Haber Videosu: Ünlü şarkıcı Hadise'nin yeni paylaşımları hayranlarını mest etti
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Zaman öyle çabuk geçiyorki yıllar sonra bazı şeyleri hatırlamak bile istemezsin ama anılar gelir hatırlatır..Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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Şakir dostum hayırdır?Efkar bastı herhalde.Anılar bazen canlanır.İş olacağına varır be arkadaşım.7 Yayından Kaldır
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Bende meşhur olmak istiyorum, ne yapmalıyım? :((((Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır
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Kaybol lan8 Yayından Kaldır
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Îsmimi kullanma!1 6 Yayından Kaldır
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Deli oğlan şarkısını, hala dinliyorum.Bir tek bu şarkısı güzel çünkü... :))))Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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