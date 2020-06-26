Ünlü şarkıcı Ferhat Göçer 'Ağır Yaralı' Aşk şarkılarının eşsiz sesi Ferhat Göçer, unutulmaz tattaki aşk şarkılarının yer aldığı yeni maxi single'ı Ağır Yaralı ile sevenleriyle buluşuyor. 26 Haziran'da radyo, televizyon, müzik market ve tüm dijital platformlardaki yerini alacak olan maxi single, üç şarkıdan oluşuyor

Klasikleşmiş romantik şarkılarına yenilerinin ekleneceği single'da, sözleri Zeynep Talu'ya, bestesi Ferhat Göçer'e, düzenlemesi ise Milad'a ait olan çıkış şarkısı Ağır Yaralı'ya& ; Ercan Şencan yönetmenliğinde bir de klip çekildi. 26 Haziran'da yayınlanacak kliple ilgili sanatçı "Böyle klip yüz yılda bir çekilir. İstanbul'u bu kadar boş yakalayıp eşsiz bir klip çektik. Sanıyorum İstanbul'da böyle bir klip bir daha çekilemez" dedi.& ;

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLDUĞU GÜNLERDE KLİP ÇEKTİ

4 aylık karantina döneminde şarkılara büyük bir titizlikle hazırlanan sanatçının bir finali İzmit Kefken Pembe Kayalar'da çekilen ve üç gün üç gece süren Ağır Yaralı şarkısının klibinde, İstanbul'un bomboş sokakları ve eşine yüz yılda bir rastlanacak görüntüler yer alıyor. Sokağa çıkma yasağı döneminde özel izin alarak İstanbul'un boş olmasını değerlendiren Ferhat Göçer, 24 saat kalabalık olan bu şehrin eşsiz anlarını da klibiyle ölümsüzleştirdi.

Söz ve müziği Milad'a ait olan albümdeki diğer şarkı "Aramızdaki Mesafeler" ise iki versiyonu ile maxi single'da yer alıyor. Söz, beste ve aranjmanı Milad'a ait olan şarkının akustik düzenlemesi Cenk Kandıralı'ya ait.

Ferhat Göçer - Ağır Yaralı (Official Video)





Kaynak: Snob Magazin