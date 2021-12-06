Ünlü şarkıcı Elif Karlı, hayatının dönüm noktasını anlattı! Yaşadığı büyük acıyı unutamıyor

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı şarkıcı Elif Karlı oldu. Çocukluk yıllarında yaşadıklarından ve babasını erken yaşta kaybetmenin kendisinde yarattığı travmadan bahseden Karlı, yaşadığı zorluklardan sonra şimdilerde hayatının en mutlu döneminde olduğunu anlattı.

Elif Karlı, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Nasıl bir çocukluk dönemi geçirdin?", "Kaybetme korkun var mı?", "Müzik hayatına nasıl başladın?", "Eşinle hikayen nasıl başladı?" ve "Bu sektörde bu kadar tutucu kalmayı nasıl başardın?" sorularına da tüm samimiyetiyle cevap verdi.

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