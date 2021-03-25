Ünlü şarkıcı Aydilge'den "bebek" sorusuna dikkat çeken cevap! Bazılarının hoşuna gitmeyecek

Ünlü şarkıcı Aydilge, Haberler.com Youtube kanalına konuk oldu ve hem iş hayatı hem de özel hayatıyla ilgili özel açıklamalarda bulundu.