Ünlü şarkıcı Aydilge'den "bebek" sorusuna dikkat çeken cevap! Bazılarının hoşuna gitmeyecek
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Ünlü şarkıcı Aydilge'den "bebek" sorusuna dikkat çeken cevap! Bazılarının hoşuna gitmeyecek

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Ünlü şarkıcı Aydilge'den 'bebek' sorusuna dikkat çeken cevap! Bazılarının hoşuna gitmeyecek

Ünlü şarkıcı Aydilge, Haberler.com Youtube kanalına konuk oldu ve hem iş hayatı hem de özel hayatıyla ilgili özel açıklamalarda bulundu.

2018'in haziran ayında keman ustası Utku Barış Andaç ile hayatını birleştiren Aydilge, çocuk düşünüp düşünmedikleri hakkındaki soruya çok konuşulacak bir yanıt verdi.

"Çocuğu bir oyuncak olarak görmüyorum" diyen şarkıcı, evliliğin monotonluğundan kurtulmak için çocuk düşünme fikrini yanlış bulduğunu aktardı.

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- Ayça Elal
Ayça Elal
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