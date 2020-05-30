Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti
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Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti

Devlet sanatçısı ve viyola virtüözü Ruşen Güneş, İngiltere'nin başkenti Londra'da 80 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Güneş'in ölüm haberini duyuran Fazıl Say, Güneş için "Çok ama çok üzgünüm. Daha iki gün önce konuşmuştuk. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun" ifadesini kullandı.

Ünlü sanatçı Ruşen Güneş hayatını kaybetti
30.05.2020 20:02 | Son Güncelleme: 30.05.2020 20:06

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ve Londra Filarmoni Orkestrasında görev yapan, devlet sanatçısı, viyola virtüözü Ruşen Güneş, Londra'da 80 yaşında vefat etti. Güneş, bir süredir kanser tedavisi görüyordu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın sosyal medya hesabından yayınlanan başsağlığı mesajında, şunlar kaydedildi: "Ülkemizin çok sesli müzikte önde gelen değerlerinden olan saygıdeğer büyüğümüz, viyola sanatçısı Ruşen Güneş'in vefat haberini almış bulunmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başta yakınları olmak üzere tüm sevenleri ve camiamızın başı sağ olsun."

Sevda Cenap And Müzik Vakfı'nın mesajında da Güneş'in yurt içi ve dışında gösterdiği üstün başarı, kazandığı uluslararası ün, Türk bestecilerin viyola eserlerini öncelikli olarak seslendirmesi, tanıtması ve başarılı viyola öğreticiliği dolayısıyla, 2014'te Vakıf Onur Ödülü Altın Madalyası aldığı hatırlatıldı.

Mesajda, "Vefatını, sanat camiamız ve ülkemiz adına üzüntüyle karşılıyor, tüm yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

FAZIL SAY'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say ve Gülsin Onay, flüt sanatçısı Bülent Evcil, arp sanatçısı Çağatay Akyol başta olmak üzere klasik müziğin önde gelen isimleri, Ruşen Güneş için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Fazıl Say, paylaşımında, "Sevgili dostum Ruşen Güneş vefat etti. Çok ama çok üzgünüm. Daha iki gün önce konuşmuştuk. Tüm sanat camiasının başı sağ olsun. Büyük bir değerdi, uzun yıllar Londra'da sanatını yapan büyük bir viyola üstadıydı. Onun için bir viyola eseri yazma sözüm vardı, yetişemedim. Nurlar içinde yatsın" ifadelerine yer verdi.

Gülsin Onay da "Ruşen Güneş'i kaybettik. Nur içinde yatsın değerli viyola sanatçımız." şeklinde duygularını paylaştı.

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