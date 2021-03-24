Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Cem Adrian adıyla tanınan Edirneli ünlü müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kanser tedavisi gören 69 yaşındaki babası Celal Filiz, yaşamını yitirdi.

BABASINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Filiz için bugün Edirne'nin Ekmekçi köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kılının cenaze namazına Cem Adrian, annesi Nazlı Filiz, ablası Özlem Alper, yakınları ve köylüler katıldı. Cenaze namazının ardından Celal Filiz, okunan dualarla toprağa verildi. Babasını son yolculuğuna uğurlayan Cem Adrian'ı oldukça üzgün olduğu görüldü. Törende taziyeleri kabul eden Cem Adrian, gazetecilere bir açıklama yapmayacağını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı