Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

24.03.2021 14:04 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:33

Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Cem Adrian'ın babası Celal Filiz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Filiz, bugün düzenlenen cenaze töreniyle Edirne Merkez'e bağlı Ekmekçi köyü mezarlığına defnedildi.

Cem Adrian adıyla tanınan Edirneli ünlü müzisyen ve söz yazarı Cem Filiz'in, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde kanser tedavisi gören 69 yaşındaki babası Celal Filiz, yaşamını yitirdi.

BABASINI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Filiz için bugün Edirne'nin Ekmekçi köyü mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kılının cenaze namazına Cem Adrian, annesi Nazlı Filiz, ablası Özlem Alper, yakınları ve köylüler katıldı. Cenaze namazının ardından Celal Filiz, okunan dualarla toprağa verildi. Babasını son yolculuğuna uğurlayan Cem Adrian'ı oldukça üzgün olduğu görüldü. Törende taziyeleri kabul eden Cem Adrian, gazetecilere bir açıklama yapmayacağını söyledi.

Ünlü sanatçı Cem Adrian, babasını son yolculuğuna uğurladı
Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın babası son yolculuğuna uğurlandı
Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti
Müzisyen Cem Adrian, babasını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Vladimir Putin Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Aykut Kocaman Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlü sanatçı Cem Adrian'ın babası son yolculuğuna uğurlandı - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.3.2021 14:33:52. #1.14#
title