Ünlü rapçi Murda'nın konserinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı Son günlerin gözde rapçilerinden Murda, önceki gün Bodrum'da sahneye çıktı. Konsere gelen vatandaşlar koronavirüs kapsamında getirilen tüm tedbirleri hiçe sayarak maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser veren Murda isimli ünlü rapçi Önder Doğan'ın konserine katılanlar, koronavirüse karşı tedbirleri hiçe saydı. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

MASKE VE SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Zeynep Bastık ve Ezhel gibi isimlerle düet yapan ünlü rapçi Önder Doğan, Bodrum Gümbet'te bir mekanda sahne aldı. Ünlü rapçiyi dinlemeye gelen hayranları, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske kuralını ise hiçe saydı. Söz konusu konserin videoları sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisine neden oldu.

Sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesi bulunan şarkıcı, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Kaynak: DHA