Ünlü rapçi Murda'nın konserinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ünlü rapçi Murda'nın konserinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı

Son günlerin gözde rapçilerinden Murda, önceki gün Bodrum'da sahneye çıktı. Konsere gelen vatandaşlar koronavirüs kapsamında getirilen tüm tedbirleri hiçe sayarak maske ve sosyal mesafe kuralına uymadı.

22.08.2020 07:13 | Son Güncelleme: 22.08.2020 08:11

Muğla'nın Bodrum ilçesinde konser veren Murda isimli ünlü rapçi Önder Doğan'ın konserine katılanlar, koronavirüse karşı tedbirleri hiçe saydı. Görüntüler, sosyal medyada tepki topladı.

MASKE VE SOSYAL MESAFE UNUTULDU

Zeynep Bastık ve Ezhel gibi isimlerle düet yapan ünlü rapçi Önder Doğan, Bodrum Gümbet'te bir mekanda sahne aldı. Ünlü rapçiyi dinlemeye gelen hayranları, koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan sosyal mesafe ve maske kuralını ise hiçe saydı. Söz konusu konserin videoları sosyal medyada birçok kullanıcının tepkisine neden oldu.

Sosyal medyada da geniş bir hayran kitlesi bulunan şarkıcı, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Ünlü rapçinin konserinde tedbirler hiçe sayıldı
Ünlü rapçinin konserinde tedbirler hiçe sayıldı
Ünlü rapçi Murda'nın konserinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Eşiyle tartıştı, çocuklarının gözü önünde otomobilden atladı 3. Sayfa
Eşiyle tartıştı, çocuklarının gözü önünde otomobilden atladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeli haberinden önce heyecan yaratan bir fotoğraf ortaya çıktı
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu 3. Sayfa
Hayvancılıkla geçimini sağlayan köylülerin bütün emekleri bir gecede yok oldu
Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu Sağlık
Diyarbakır'daki pandemi hastanesinin gece çekilen fotoğrafı salgının boyutunu ortaya koydu
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü Ekonomi
Yayın balığı, hem boyu hem fiyatıyla vatandaşları hayrete düşürdü
Mangalcıları üzecek haber! İzmir'de semaver ve ateş yakılmasına kısıtlama getirildi Güncel
Mangalcıları üzecek haber! İzmir'de semaver ve ateş yakılmasına kısıtlama getirildi
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra 'Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu
Demet Akalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinden sonra "Kaç sene yetiyor? sorusunu sordu
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Türkiye'nin Karadeniz'deki doğal gaz keşfi Rusya'da geniş yankı uyandırdı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
Erdoğan'ın doğal gaz müjdesinin ardından Mansur Yavaş kutlama mesajı paylaştı
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Berger, Türkiye'nin doğal gaz rezervi keşfini değerlendirdi
İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir
İngiliz Financial Times, Türkiye'nin doğal gaz keşfini değerlendirdi: Çok büyük sonuçları olabilir
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
DSÖ Genel Direktörü: Salgını iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Bilim Kurulu Üyesi Hasan Tezer, artan koronavirüs vakaları sonrası sokak kısıtlaması sinyali verdi
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı
Son Dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, keşfedilen doğal gazın ekonomik değerini açıkladı
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Karadeniz'de doğal gaz müjdesinden sonra İmamoğlu'ndan ilk paylaşım: Ülkemizin gücünü artırmasını temenni ediyorum
Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü 'Negatif'e çekti
Son Dakika: Fitch, Türkiye'nin notunu teyit etti, görünümünü "Negatif"e çekti
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'de Sosa'nın basına sızan antrenman fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Ev kurşunlayan şüpheliler, damdan dama kaçarken yakayı ele verdi
Ev kurşunlayan şüpheliler, damdan dama kaçarken yakayı ele verdi
İki ailenin geçim kaynağını acımadan çaldılar! Fındık bahçesinden 1 tonluk vurgun
İki ailenin geçim kaynağını acımadan çaldılar! Fındık bahçesinden 1 tonluk vurgun
Cihangir'de 3 temel trafik kuralını ihlal eden motosikletlinin yayayı metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı
Cihangir'de 3 temel trafik kuralını ihlal eden motosikletlinin yayayı metrelerce sürüklediği anlar kameraya yansıdı
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce 'Su testisi su yolunda kırılır' diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Vefat eden Defne Joy Foster için yıllar önce "Su testisi su yolunda kırılır" diyen Hıncal Uluç pişman oldu
Fatih sondaj gemisinin flamasındaki sembol merak konusu oldu
Fatih sondaj gemisinin flamasındaki sembol merak konusu oldu
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Pres makinesine başını sokarak intihar etti
Kaza yapan arkadaşının başında 'Ölme' diye feryat eden genç, yürek dağladı
Kaza yapan arkadaşının başında "Ölme" diye feryat eden genç, yürek dağladı
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1203 yeni vaka tespit edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 'Karadeniz'de doğal gaz bulduk' müjdesine MHP'den ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "Karadeniz'de doğal gaz bulduk" müjdesine MHP'den ilk tepki
MasterChef Türkiye'nin ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu
MasterChef Türkiye'nin ilk para ödülünü kazanan takım belli oldu
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Edirneli genç, hurdacıdan 700 liraya aldığı otomobili modifiye edip 45 bin liraya Almanya'ya sattı
Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı
Tekstil fabrikasında 155 işçinin 43'ünde koronavirüs tespit edilince çalışanlar karantina altına alındı
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Photoshopla göbeğini sansürleyen Pınar Altuğ, bikinili görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Ziya Selçuk Muharrem İnce Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Murat Boz Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Ali Koç Caner Erkin Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Daha Fazla Fatih Bakan Tuna 1 Doğalgaz
Şu an buradasınız: Ünlü rapçi Murda'nın konserinde koronavirüs tedbirleri hiçe sayıldı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.8.2020 08:12:08. #1.14#
title