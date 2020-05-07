Ünlü oyuncuyu spor kanalında görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Sıkı bir PlayStation tutkunu olan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki gün 18 lig ekibinin yer aldığı, Türkiye E-Futbol turnuvasının kura çekimini gerçekleştirdi

Beinsports'un organizasyonuyla düzenlenen kura çekimini Güntekin Onay ile birlikte gerçekleştiren güzel oyuncuyu bir spor programında görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Sosyal medya üzerinden de canlı yayın olarak yayınlanan kura çekimleri yıldız futbolcuların da programa dahil olmasıyla renkli anlara sahne oldu.



