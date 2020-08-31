Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
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Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi

Ortadoğu ve Arap dünyasında büyük hayran kitlesi bulunan ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz'a Ortadoğu'dan milyonluk bir teklif geldi. Bir su markası oyuncuya reklam yüzleri olması için yaklaşık 1 buçuk milyon TL teklif etti.

31.08.2020 12:54 | Son Güncelleme: 31.08.2020 15:13

Yıllarca bir günlük dizide rol alan ve adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Şeyma Korkmaz'a bir su firmasının reklamlarında oynaması için 200 bin dolar (1 Milyon 450 bin TL) teklif yapıldığı öğrenildi.

SADECE ORTADOĞU'DA YAYINLANACAK

Çekimlerinin yıl sonu yapılması planlanan reklam filmi sadece Ortadoğu'da yayınlanacak. Ünlü oyuncu geçen yıl da bir Türk Mobilya firmasının Fas ve Lübnan'daki reklam yüzü olmuştu.

Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi

ŞEYMA KORKMAZ KİMDİR?

Şeyma Korkmaz 20 Aralık 1988'de Eskişehir'de dünyaya geldi. Korkmaz, ilköğretim eğitimini Eskişehir'de bitirdi. 2000 yılında Çanakkale'ye yerleşti ve üniversite dahil geri kalan 11 yıllık eğitim hayatını Çanakkale'de geçirdi.

Liseyi Çanakkale Güzel Sanatlar Lisesinde Resim Bölümünde okudu. Üniversiteyi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliğini bitirdi. Okul yıllarında Volkan Sezai suda ile birlikte çalıştı, fotomodellik yaptı. 2011 yılında yayınlanan Hayata Beş Kala dizisinde Yağmur karakteriyle kariyerine başlayan Şeyma Korkmaz, aynı yıl yayına giren Beni Affet adlı dizide Feride karakteriyle adını duyurdu. Şeyma Korkmaz, geçtiğimiz yıl kendisi gibi oyuncu Cüneyt Mete ile nikah masasına oturdu.

Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi
Oyuncu Şeyma Korkmaz'a 1 milyon 450 bin TL'lik reklam teklifi

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (5)
SAİT: bize de o teklifi versenize halktan birisine parayı biz kazanalım zaten ünlüler her yerden para yağıyor aklıma evet görüyorsunuz die şelaleyi öven dayı geldi aklıma turkcell 3 bin tl reklam teklifi yapmış bunlara da bu kadar para yapıyorlar adalet yok bu dünyada
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YUH: İnsanlar aç ve işsiz. Yeter artık şu insanlara bari vekil maaşını geçmeyecek şekilde para verin. Bir reklam çevir milyonu cebe indir. Ayıp yeter artık ülke sizin yüzünüzden cahil kaldı. Üniversite mezunu dirsek çürütmüş insanlar ya işsiz ya 3 kuruş maaş alıyor
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GÜLCAN: Allah çirkin şansı versin herkese
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