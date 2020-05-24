ünlü oyuncunun ablasından flaş karar! Kardeşi Bergüzar Korel'le barışan Zeynep Korel'den flaş karar: Miras davasını geri çekiyor

Bergüzar Korel'in hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığı Amerika'da yaşayan ablası Zeynep Korel, bir süre önce tv100'de ekrana gelen Magazin Hattı'na konuşmuş ve ailesi hakkında zehir zemberek açıklamalar yapmıştı. Aile içi savaş tüm hızıyla sürerken bu hafta flaş bir gelişme yaşandı. Bergüzar Korel, aylardır görüşmediği ablasıyla konuştu. Saatlerce telefonda sohbet eden iki kardeş sonunda yaşanan gerginliğin daha fazla sürmemesi konusunda uzlaştı.& ;



