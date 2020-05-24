ünlü oyuncunun ablasından flaş karar!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ünlü oyuncunun ablasından flaş karar!

Kardeşi Bergüzar Korel'le barışan Zeynep Korel'den flaş karar: Miras davasını geri çekiyor

ünlü oyuncunun ablasından flaş karar!
24.05.2020 15:15 | Son Güncelleme: 24.05.2020 15:18

Bergüzar Korel'in hakkında mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdığı Amerika'da yaşayan ablası Zeynep Korel, bir süre önce tv100'de ekrana gelen Magazin Hattı'na konuşmuş ve ailesi hakkında zehir zemberek açıklamalar yapmıştı. Aile içi savaş tüm hızıyla sürerken bu hafta flaş bir gelişme yaşandı. Bergüzar Korel, aylardır görüşmediği ablasıyla konuştu. Saatlerce telefonda sohbet eden iki kardeş sonunda yaşanan gerginliğin daha fazla sürmemesi konusunda uzlaştı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Genç milyarder, yatak pozlarıyla milyonları kendine hayran bıraktı Magazin
Genç milyarder, yatak pozlarıyla milyonları kendine hayran bıraktı
3 buçuk aylık hamilen olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı Magazin
3 buçuk aylık hamilen olan Sinem son haliyle beğeni rekoru kırdı
Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Ramazan ayında yoksul aileleri unutmadı Magazin
Dominik'te bulunan Acun Ilıcalı Ramazan ayında yoksul aileleri unutmadı
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı Magazin
Yılmaz Erdoğan, Ersin Korkut'a köpeği Mess'in ölüm haberini nasıl verdiğini anlattı
Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı Magazin
Çıplak pozlarıyla bir döneme damga vuran mankenden buruk bayram mesajı
Sadece sosyal medya paylaşımlarından aylık 600 bin lira kazanıyor Magazin
Sadece sosyal medya paylaşımlarından aylık 600 bin lira kazanıyor
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
İkili mücadelede Acun'u deviren Aycan'dan net mesaj: Sahada iyi durun
Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti
Sıla, daha önce yaşadığı Instagram canlı yayın kazasıyla dalga geçti
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum
Survivor Sercan'dan Beşiktaşlı yıldızla ilgili itiraf: Ona başkanım diyorum
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Karantinadaki oyuncu Hayal Köseoğlu'nun, evinin bahçesindeki iç çamaşırlı dansı izleyenleri büyüledi
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Survivor Nisa'nın herkes uyurken kamera karşısında yaptığı mimikler herkesi güldürdü
Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor
Trump'ın cinsel içerikli film yıldızı yasak aşkı, meslek değiştiriyor
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Mustafa Topaloğlu'ndan annesini kaybeden Bülent Ersoy'u kızdıracak sözler
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı
Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor
Azeri kızı Günel'in büyük değişimi! Görenler tanıyamıyor
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Karantina günlerini evde geçiren İmamoğlu, izlediği film sonrası usta oyuncuyu arayıp tebrik etti
Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı
Bir ülke şokta! Güzellik yarışmasının finalisti canına kıydı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Düşen uçakta bulunan model Zara Abid yaşıyor mu? Pakistan medyası ikiye bölündü
Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret edebilmek için başvuruda bulundu
Ebru Şallı, oğlunun mezarını ziyaret edebilmek için başvuruda bulundu
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Yeliz Yeşilmen gözyaşları içinde isyan etti: Sonumun Bergen gibi olmasını istemiyorum
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme...
Özkan Uğur iddialara daha fazla kayıtsız kalamadı: Maalesef beni gene öldürdüler
Özkan Uğur iddialara daha fazla kayıtsız kalamadı: Maalesef beni gene öldürdüler
Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın yapacak
Acun Ilıcalı, 2 milyonluk canlı yayın rekorunu kırmak için Survivor 2020 yarışmacılarıyla Instagram'da yayın...
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Rüzgar Erkoçlar, cinsiyet değiştirdiği için kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti
Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı
Survivor ekibi Maltepe'deki karantina yurdundan ayrıldı
Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak 'Anlat Bakalım' oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu
Survivor'da bayramda canlı yayınlanacak "Anlat Bakalım" oyununa katılacak ünlü isimler belli oldu
'Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum' diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim
"Kenan İmirzalıoğlu'nu yetenekli bulmuyorum" diyen Hande Ataizi çark etti: Patavatsızlık ettim
Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri
Hande Erçel, yeni tanıştığı Kerem Bürsin'e övgü yağdırdı: Olağanüstü biri
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Eren Yıldırım Mustafa Varank Mehmet Cahit Turhan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Ersin Korkut Türkan Şoray Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla İzmir Bayram Ankara Ramazan
Şu an buradasınız: ünlü oyuncunun ablasından flaş karar! - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.5.2020 15:18:40. #1.15#
title