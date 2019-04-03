Ünlü Oyuncu Umut Oğuz, Baba Oldu

Ünlü Oyuncu Umut Oğuz, Baba Oldu

Adanalı dizisindeki rolüyle ünlenen oyuncu Umut Oğuz, baba oldu. Doğuma giren oyuncu, bebeğini gördüğü anda gözyaşlarına boğuldu.

Oyuncu Umut Oğuz, sürpriz bir şekilde Sevilay Oğuz'a evlenme teklifi etmişti. Sevilay Oğuz ile geçtiğimiz yıl evlenen Umut Oğuz, baba oldu.

Doğuma giren oyuncu Umut Oğuz, bebeği dünyaya geldiği anda gözyaşlarına boğuldu.

DOĞUMDA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ünlü oyuncu, dün babalık sevinci yaşadı. Bir oğlu olan 41 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından güzel haberi duyurdu. Oğuz oğlunu ilk gördüğü anın fotoğrafını paylaşıp altına, "Oğlumuzu gördüğüm ilk an. Çok şükür annemiz de, yavrumuz da iyi. Allah isteyen herkese nasip etsin bu duyguyu" notunu düştü.

"İNSAN DOĞMAMIŞ ÇOCUĞUNU ÖZLER Mİ?"

Umut Oğuz kısa süre önce instagram paylaşımında "İnsan doğmamış çocuğunu özler mi?" notuyla fotoğrafını paylaşmış kısa sürede binlerce beğeni almıştı.

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YORUMLAR (12)

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    Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası biran önce verilsin .YSK adaletli olsun görevini yapsın . İstanbul'da korkunç rant kavgasından dolayı mı zaman kaybı yaratılmak isteniyor ? Yetkilileri titizlikle görevlerini bekletmeden yapsınlar , adaletli olsunlar . Dünya Türkiye'yi izliyor ! Demokrasiyi ve adaleti katletmeyin . YSK görevini ivedilikle , vicdanıyla , daha fazla beklemeden yapsın !
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