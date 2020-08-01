Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sette 2 kişiyi taciz ettiği iddia edildi Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın, başrolünü üstlendiği "Dayı" filminin setinde çalışan iki kişiye sözlü ve fiziksel taciz uyguladığı ileri sürüldü.

Oyuncu Ufuk Bayraktar'ın, başrolünü üstlendiği sinema filminin setinde çalışan iki kişiye sözlü ve fiziksel taciz uyguladığı iddia edildi. Sinema TV Sendikası'ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Ezel dizisinde canlandırdığı 'Ramiz Dayı'nın gençliği' karakteri ile tanınan Ufuk Bayraktar'ın, rol aldığı 'Dayı' filminin setinde iki çalışana şiddet uyguladığı ileri sürüldü.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yayımlayan Sinema TV Sendikası, olayın takipçisi olduklarını duyurdu:

"Yönetmenliğini Uğur Bakyraktar'ın, başrolünü ise kardeşi Ufuk Bayraktar'ın üstlendiği 'Dayı' isimli sinema filmi setinde kabul edilemez olaylar yaşanmıştır. Çekimleri Adana'da devam etmekte olan sette makyöz Alev Ünal Nayır ve kuaför Metin Tektaş, oyuncu Ufuk Bayraktar tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğramış, tehdit edilmiştir.

Hukuki işlemlerin başlatılmış olduğu sürecin takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımız Alev Ünal Nayır ve Metin Tektaş'ın yanında durduğumuzu kamuoyuna bildiririz. Setlerde yaşanan taciz ve mobbing olaylarını kınıyor, tüm sektör bileşenlerini dayanışmaya çağırıyoruz."