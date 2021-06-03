Ünlü oyuncu pilot oluyor
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Ünlü oyuncu pilot oluyor

Ünlü oyuncu pilot oluyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Oyuncu Can Nergis, pilotluk hayalini gerçeğe dönüştürmek için kolları sıvadı. Pilotaj eğitimine başlayan ünlü oyuncu, önceki gün eğitmenleriyle beraber Kocaeli'den Bursa'ya, oradan da Dalaman'a uçtu. İşte detaylar...

Ekranların sevilen isimlerinden Can Nergis, çocukluk hayali olan oyunculuktan sonra bir başka hayalini daha gerçeğe dönüştürmek için harekete geçti. Pilot olmak isteyen ünlü oyuncu, eğitimlere başladı.

KOCAELİ'DEN DALAMAN'A UÇTU

Bir süredir heyecanla eğitimlerine devam eden Can Nergis, önceki gün unutamayacağı bir deneyim yaşadı. Oyuncu, pilot Şenol Şen ve yardımcı pilot Murat Eren'le birlikte uçak kullandı. Kocaeli'nin Cengiz Topel Havalimanı'ndan kalkış yapan uçak, önce Bursa'ya indi. Ardından tekrar havalanan uçağın rotasında bu kez Dalaman vardı.

"O GÜNLERİ İPLE ÇEKİYORUM"

Nergis, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: "Pilotumuz Şenol Şen ve onun yardımcı pilotu Murat Eren'le beraber muhteşem bir deneyim yaşadım. Cengiz Topel Havaalanı'ndan çıktık, Bursa'ya iniş yaptık. Ardından Dalaman'a uçtuk ve sona Kocaeli'ne geri döndük. Unutamayacağım bir yolculuk oldu. Uçağın kontrolünün tamamen bende olacağı uçuş deneyimleri yaşayacağım günleri de iple çekiyorum."

Ünlü oyuncu pilot oluyor

Kaynak: Snob Magazin

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