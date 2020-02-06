: Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade siyah yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi

06.02.2020 23:39 | Son Güncelleme: 06.02.2020 23:49

Son dönemde Yasak Elma dizisi ve Aşk Tesadüfleri Sever 2 filmiyle gündemde olan Nesrin Cavadzade, bir taraftan da Instagram'daki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

CAVADZADE'DEN KAMERA ARKASI PAYLAŞIMLARI

Bir dergi için kamera karşısına geçen Cavadzade, çekimlerden kamera arkası kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Siyahlar yırtmaçlı elbisesiyle dikkat çeken oyuncuya, hayranlarından kısa sürede onbinlerce beğeni ve yorum geldi.

HAYRANLARI BİNLERCE YORUM YAZDI

Bir hayranı, "Öldüreceksin bizi, kalpten gideceğiz bir gün" diyerek fotoğrafları çok beğendiğini ifade etti.

Bir başka hayranı ise "Gözlerim sayende Cenneti görüyor" açıklamasıyla beğenisini iletti.

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