Ünlü oyuncu Merve Dizdar, eşinin rol arkadaşlarını Instagram'dan tek tek sildi

Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Gülben karakteriyle milyonların beğenisini kazanan Merve Dizdar, eşi Gürhan Altundaşar'ın Çok Güzel Hareketler Bunlar'dan rol arkadaşlarını Instagram'dan takipten çıkardı. Dizdar'ın bu hamlesi ise kısa süre sonra anlaşıldı. Buna göre Gürhan Altundaşar'ın yapımdan ayrılması nedeniyle eşinin böyle bir hamleye imza attığı belirtildi.

TRT'de ekranlara gelen Masumlar Apartmanı, yayınlanmaya başladığı günden bu yana önemli bir izleyici kitlesi yakaladı. Dizinin en önemli karakterlerinden biri de Gülben rolünü canlandıran Merve Dizdar oldu. Ancak Dizdar'ın adı son günlerde diziyle değil, kocasının Instagram hesabında yaptığı değişiklikle anılıyor.

Masumlar Apartmanı dizisinin Gülben'i Merve Dizdar eşi Gürhan Altundaşar'ın Çok Güzel Hareketler 2'deki arkadaşlarıyla kısa süre öncesine kadar iyi anlaşıyor ve karşılıklı takipleşiyordu.

KARŞI HAMLE GECİKMEDİ

Ancak Dizdar'ın geçen günlerde eşinin arkadaşlarını takipten çıkması dikkatli hayranların gözünden kaçmadı. Bu gelişmenin hemen ardından Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin de Dizdar'ı silmesi dikkat çekti.

KRİZ YAŞANDIĞI İDDİASI

Daha sonra Gürhan Altundaşar'ın ÇGH2'den ayrıldığını açıklaması ciddi bir krizin yaşandığı iddialarını gündeme getirdi. Altundaşar ve ekibin basın danışmanı "Ortada bir sorun yok, zaten ekipte değişiklik olacaktı. Gürhan başka projeler de yapmak istedi" açıklamasını yaptı.

Bu arada ekibin üyelerinden Cihat Talay da Çok Güzel Hareketler 2 grubundan ayrıldı.