Ünlü oyuncu Merve Boluğur takipçilerinden gelen soru üzerine, kumral erkeklerden hoşlandığını söyledi
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Ünlü oyuncu Merve Boluğur takipçilerinden gelen soru üzerine, kumral erkeklerden hoşlandığını söyledi

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından hoşlandığı erkek tipine ilişkin açıklamalarda bulundu. Boluğur, "Özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum" dedi.

Uzun zamandır herhangi bir dizide rol almayan ancak gerek sosyal medyadan yaptığı açıklamalara, gerekse gündelik hayattaki çıkışları nedeniyle magazin dünyasının çok konuştuğu isimlerin başında gelen ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından hoşlandığı erkek tipine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur takipçilerinden gelen soru üzerine, kumral erkeklerden hoşlandığını söyledi

YENİ PROJELER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Yaklaşık 6 yıldır ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yaparak takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Yeni projeler üzerine çalıştığı açıklayan ünlü oyuncu, kendisine gelen "Bir erkekte seni en çok ne etkiler?" sorusuna da yanıt verdi.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur takipçilerinden gelen soru üzerine, kumral erkeklerden hoşlandığını söyledi

"KUMRAL ERKEK SEVİYORUM"

Boluğur, "Varlığını hissettiren düşünüldüğümü yaşayayım. Tatlı sürprizler yapan, özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum" dedi.

Ünlü oyuncu Merve Boluğur takipçilerinden gelen soru üzerine, kumral erkeklerden hoşlandığını söyledi
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Gündem Editörü - Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü
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Ünlü oyuncu Merve Boluğur takipçilerinden gelen soru üzerine, kumral erkeklerden hoşlandığını söyledi - Haberler Magazin
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