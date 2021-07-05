Ünlü oyuncu Merve Boluğur takipçilerinden gelen soru üzerine, kumral erkeklerden hoşlandığını söyledi

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından hoşlandığı erkek tipine ilişkin açıklamalarda bulundu. Boluğur, "Özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum" dedi.

Uzun zamandır herhangi bir dizide rol almayan ancak gerek sosyal medyadan yaptığı açıklamalara, gerekse gündelik hayattaki çıkışları nedeniyle magazin dünyasının çok konuştuğu isimlerin başında gelen ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından hoşlandığı erkek tipine ilişkin açıklamalarda bulundu.

YENİ PROJELER ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Yaklaşık 6 yıldır ekranlardan uzak olan oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabından soru-cevap etkinliği yaparak takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Yeni projeler üzerine çalıştığı açıklayan ünlü oyuncu, kendisine gelen "Bir erkekte seni en çok ne etkiler?" sorusuna da yanıt verdi.

"KUMRAL ERKEK SEVİYORUM"

Boluğur, "Varlığını hissettiren düşünüldüğümü yaşayayım. Tatlı sürprizler yapan, özetle eril, enerjisi yüksek kumral adam seviyorum" dedi.