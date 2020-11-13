Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti
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Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti

13.11.2020 23:39 | Son Güncelleme: 13.11.2020 23:51

Türk kadınlarına yönelik yaptığı açıklamayla tepki çeken ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, bu defa da takipçisini ölümle tehdit etti. Alakurt o anları sosyal medyada paylaştı.

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti. Bir fotoğrafına küfürlü yorum yapan takipçisine yanıt veren Alakurt şunları yazdı:

"Bir gün cinayet işlediğimi duyacak olursanız bunlardan birini yakaladığımı şimdiden bilin. Aileler çocuklarınıza düzgün eğitim verin ki ölen gençlerle ilgili haberler izlediğimizde üzülelim"

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti

TÜRK KADINLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMASI DA TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Alakurt daha önce de Instagram hesabından Türk kadınlarıyla ilgili "Türk kadını nedir? Çıkarlarını elde edene kadar mükemmel kadını oynayan, her fikrini onaylayan ve ben de öyle düşünüyorum diyen. Zaman geçtiğinde aynı fikirde olduğunu iddia ettiği düşüncelerle alakası olmadığı için esas olan çirkin yüzünü gösteren kadına Türk kadını denir. (Yolun başında olanlar kulağınıza küpe edin)" ifadelerini kullanmış ve tepki çekmişti.

Ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Instagram'da bir takipçisini açık bir şekilde ölümle tehdit etti
Haber Yorumları (2)
CEVO: surata bak cay demle
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CEVO: artist bozuntusu
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500
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