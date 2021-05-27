Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'na veda ediyor
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Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'na veda ediyor

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'na veda ediyor
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Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan Masumlar Apartmanı dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşanacak. Dizinin başrol oyuncularından Farah Zeynep Abdullah, ağrı dramatik sahnelere dayanamadığı için sezon finali öncesinde projeden ayrılacak.

Başrollerini Farah Zeynep Abdullah, Ezgi Mola, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu'nun rol aldığı Masumlar Apartmanı, salı akşamları TRT1 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Dizide İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı bilgisi kulaktan kulağa yayılıyordu.

DİZİDEN AYRILACAK

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güzel oyuncunun ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğu ve ayrılmak istediğini belirttiği öğrenildi. Yeni bir gelişme olmazsa Farah Zeynep Abdullah sezon finali öncesi projeye veda edecek.

İddiaların ardından Farah Zeynep Abdullah'tan henüz bir açıklama gelmedi.

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