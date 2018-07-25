Ünlü Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, Doğal Güzelliğiyle Takipçilerini Büyüledi
Ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, tatil fotoğrafıyla sosyal medya kullanıcılarını kendine hayran bıraktı.
Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, tatil fotoğrafıyla ve doğal güzelliğiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı.
FOTOĞRAFINA YORUM YAĞDI
Kusursuz fiziğiyle takipçilerine parmak ısırtan Leyla Lydia Tuğutlu'nun fotoğrafını takipçileri tarafından yorum yağmuruna tuttu. Tuğutlu'nun yeni projesine ne zaman başlayacağı ise takipçileri arasında merak konusu oldu.
"ARTIK DİZİLERDE GÖREBİLSEK KEŞKE"
Tuğutlu'nun takipçileri, ünlü oyuncuyu artık dizilerde görmek istediklerini, sosyal medya hesabından yaptıkları yorumlar ile belli etti. Tuğutlu'nun takipçisi yorumunda, "Artık dizilerde oynasan izlesek seni deli dolu hallerini" yazdı.
YORUMLAR (20)
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Abazalar pür dikkat şimdiCevap Yaz 3 Yayından KaldırANGARA: Paranin güzelliği olan bir ülkede bu kadar abazanin olmasi normal değilmi sence.sen eger bir bayansan kendi klansmanin üstunde bir erkek istersin tipik servet düşkunu turk kadini..Yayından KaldırECE: Niye1 Yayından KaldırABAZA: Ece gelsene bize2 Yayından Kaldır
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TaşşşşCevap Yaz 4 Yayından Kaldır