Ünlü Oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, Doğal Güzelliğiyle Takipçilerini Büyüledi

Ekranlardan bir süredir uzak kalan ünlü oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu, tatil fotoğrafıyla ve doğal güzelliğiyle takipçilerini kendine hayran bıraktı.

FOTOĞRAFINA YORUM YAĞDI

Kusursuz fiziğiyle takipçilerine parmak ısırtan Leyla Lydia Tuğutlu'nun fotoğrafını takipçileri tarafından yorum yağmuruna tuttu. Tuğutlu'nun yeni projesine ne zaman başlayacağı ise takipçileri arasında merak konusu oldu.

"ARTIK DİZİLERDE GÖREBİLSEK KEŞKE"

Tuğutlu'nun takipçileri, ünlü oyuncuyu artık dizilerde görmek istediklerini, sosyal medya hesabından yaptıkları yorumlar ile belli etti. Tuğutlu'nun takipçisi yorumunda, "Artık dizilerde oynasan izlesek seni deli dolu hallerini" yazdı.