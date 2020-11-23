Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, La Casa de Papel dizisinin kadrosuna dahil oluyor

Netflix'in fenomen dizisi La Casa de Papel'in 5.sezonu hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ dizinin yeni sezonunda yer alacak.

Tüm dünya tarafından büyük bir beğeniyle takip edilen La Casa de Papel dizisinin 5. sezonu için ortaya bomba bir iddia atıldı. Çok konuşulacak iddiaya göre, dizinin 5. sezon kadrosuna oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ dahil oldu.

Sevenlerini heyecanlandıran söylentilere göre La Casa de Papel 5. sezonda Kıvanç Tatlıtuğ yer alacak. Merakla beklenen yapımın yeni sezonunda rol alacağı söylenen Kıvanç Tatlıtuğ, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Yakışıklı oyuncunun La Casa de Papel'in 5. sezon çekimlerine katılmak üzere yakında İspanya'ya gideceği söylentiler arasında.

LA CASA DE PAPEL'İN 5. SEZONU NE ZAMAN?

La Casa de Papel 5. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Netflix'in iddialı yapımı La Casa de Papel 5. sezon aynı zamanda dizinin final sezonu olacak. La Casa de Papel 5. sezon çekimleri başladı ancak yayın tarihiyle ilgili henüz bir açıklama yayınlanmadı.

LA CASA DE PAPEL'İN KONUSU NEDİR?

La Case De Papel'de bir soygun hikayesi anlatılıyor. Soygunun başında Profesör lakaplı biri İspanya Kraliyet Darphanesi'ni soymak için ekibini toplarlar. Profesör her biri ayrı alanında ün yapmış suçlu kişileri bir araya getirir. Sonrasında ise beş ay boyunca bir eve kapanarak, her ihtimali hesaba katarak, ek planlar yaparak kusursuz soygunu planını yapıyorlar. 5 ayın bitmesinden sonra planı devreye giriyor ve soygun başlıyor. Artık her şey hazırdır. 8 kişi, rehineleri de yanlarına alarak kendilerini İspanya Kraliyet Darphanesine kitler fakat hiç hesaba katmadıkları olaylar gerçekleşir.